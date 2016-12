Forex, euro in flessione, torna speculazione su interventi Bce

NEW YORK, 25 marzo (Reuters) - L'euro torna a cedere posizioni, scivolando nuovamente sotto 1,38 dollari, di fronte alle nuove indicazioni giunte dalla Bce circa la possibilità di adottare nuove misure espansive. In particolare, proprio il numero uno della Bundesbank Jens Weidmann ha affermato che un taglio in negativo dei tassi sui depositi overnight rientra tra le opzioni a disposizione per contrastare l'eccessivo apprezzamento della valuta unica, aggiungendo che non è nemmeno da escludere la possibilità che Francoforte acquisti asset dalle banche per combattere i rischi deflazionistici che gravano sulla zona euro. "Tutti i commenti sono mosse preventive che gli esponenti della Bce fanno per evitare un rapido apprezzamento dell'euro/dollaro oltre 1,40" commenta Ian Gunner di Altana Hard Currency Fund. "Questi commenti suggeriscono una preoccupazione per l'euro, anche se non c'è accordo sulle azioni future di politica monetaria". Tra i commenti odierni anche quello del vicepresidente della Commissione Ue Antonio Tajani, secondo cui un euro a 1,40 sul dollaro è troppo forte e potrebbe alla lunga danneggiare anche l'economia tedesca. Nel primo pomeriggio il cambio euro/dollaro scambia sul minimo intraday di 1,3780, riavvicinandosi al recente minimo da oltre due settimane di 1,3749. Meno di due settimane fa il cambio sfiorava quota 1,40, salendo fino a 1,3967. Complessivamente contenuto è stato invece l'effetto sulla valuta unica dei dati della mattinata sulla fiducia dei consumatori in Francia e delle imprese in Germania - invariata la prima come da attese, leggermente in calo la seconda - con cambio che prima delle parole di Weidmann si è mantenuto entro una banda di oscillazione assai ristretta, attorno a 1,3830-1,3840. ORE 14,55 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3781/84 1,3838 DOLLARO/YEN 102,39/41 102,23 EURO/YEN 141,14/18 141,45 EURO/STERLINA 0,8344/46 0,8388 ORO SPOT 1.314,38/5,18 1.309,12/10,12 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia