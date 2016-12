Forex,dollaro in difficoltà dopo deboli dati Usa,attesa Pil zona euro

NEW YORK, 14 febbraio (Reuters) - Dopo un deludente dato sulle spese al consumo, l'indice del dollaro, già sulla via del calo, è sceso al minimo delle tre settimane, a 80,182, mentre la moneta unica attende alle 11 la pubblicazione dei dati sul Pil del quarto trimestre. La Germania ha pubblicato stamane il dato preliminare sul Pil del quarto trimestre, risultato leggermente superiore alle attese. Diffuso alle 7,30, il Pil della Francia è risultato migliore delle attese, mettendo a segno un rialzo dello 0,3% nel quarto trimestre del 2013. Per quanto riguarda l'economia italiana - dato atteso alle 10 - l'ultima parte dell'anno dovrebbe sancire in termini congiunturali il ritorno alla crescita, seppure di un marginale 0,1%, mentre a perimetro annuo il ritmo di contrazione dovrebbe evidenziare un rallentamento a -0,8% da -1,8% del trimestre precedente. Allargando lo sguardo all'intera zona euro, le stime convergono su una crescita congiunturale dello 0,2% e tendenziale dello 0,4%. L'indice del dollaro cede lo 0,20% a 80,155. ORE 9,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3697/99 1,3679 DOLLARO/YEN 101,83/85 102,15 EURO/YEN 139,50/51 139,71 EURO/STERLINA 0,8197/98 0,8210 ORO SPOT 1.308,20/45 1.302,30/3,10 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia