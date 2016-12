Forex, dollaro in calo, tocca minimo 2 settimane contro euro

NEW YORK, 13 febbraio (Reuters) - Il dollaro ha toccato il minimo delle due settimane contro l'euro in seduta, cedendo oltre mezzo punto percentuale contro le altre valute. L'euro si è spinto fino in area 1,37 dollari, con un massimo a 1,3692. Un dollaro forte è stata la scommessa di molte banche all'inizio dell'anno, nella convinzione che il 'tapering' della Fed avrebbe portato al rialzo i tassi d'interesse sul dollaro e attratto capitali. Attorno alle 15,10 l'indice del dollaro contro un basket di valute cede lo 0,42% a 80,337. ORE 15,10 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3669/70 1,3592 DOLLARO/YEN 101,85/89 102,52 EURO/YEN 139,23/26 139,33 EURO/STERLINA 0,8206/15 0,8191 ORO SPOT 1.293,01/78 1.290,64/1,86 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia