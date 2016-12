Forex, euro/dlr fermo, tiene appetito rischio su dati Cina e Yellen

LONDRA, 12 febbraio (Reuters) - Movimenti complessivamente limitati sul mercato valutario dove i buoni dati di questa mattina sulla bilancia commerciale cinese e la sostanziale mancanza di sorprese nelle parole di ieri del neo governatore della Fed Janet Yellen confermano una certa propensione al rischio degli operatori. Dall'inizio della seduta l'euro/dollaro si è mosso entro un range assai ristretto e a metà mattinata scambia di fatto sui valori dell'ultima chiusura, leggermente sotto il massimo da due settimane di 1,3686 registrato ieri. Nel corso della sua prima e attesa testimonianza al congresso Usa la Yellen si è mossa su una linea di continuità rispetto al predecessore Bernanke: il percorso di graduale riduzione dello stimolo monetario prosegue, ma con una forte attenzione, in parallelo, da parte della Fed all'evoluzione dello scenario economico e in particolare del mercato del lavoro . "Nell'audizione della Yellen c'è stata un enfasi sulla continuità e questo sarà positivo per i mercati finanziari e sostenere il rischio" spiega lo strategist di Nomura Yujiro Gato. Poco mossi euro e dollaro anche nei confronti dello yen, con il ritorno dei volumi oggi dopo la seduta festiva di ieri sulla piazza di Tokyo. ORE 10,20 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3637/41 1,3636 DOLLARO/YEN 102,47/50 102,63 EURO/YEN 139,77/83 139,97 EURO/STERLINA 0,8284/86 0,8288 ORO SPOT 1.285,70/5,95 1.291,46/2,23 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia