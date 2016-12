Forex, valute in attesa Yellen, dollaro/yen ripiega da massimi

LONDRA, 10 febbraio (Reuters) - Dopo aver toccato il massimo da fine gennaio contro lo yen a 102,64, il dollaro ripiega per posizionarsi in attesa della prima uscita pubblica della presidente della Fed Janet Yellen al Congresso sulla politica monetaria. Così anche le principali valute, che attendono indicazioni sulla tempistica degli interventi di politica monetaria da parte di Banca d'Inghilterra e Fed nel corso dell'anno. Sulla piattaforma asiatica la valuta Usa è stata sostenuta dall'idea che Federal Reserve procederà con il ritiro dello stimolo monetario anche dopo i deboli dati sull'occupazione. "I dati della scorsa settimana non sono stati particolarmente d'aiuto al dollaro" dice Ing in un rapporto del mattino. ORE 10,25 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3635/37 1,3633 DOLLARO/YEN 102,14/77 102,33 EURO/YEN 139,33/39 139,57 EURO/STERLINA 0,8321/24 0,8307 ORO SPOT 1.273,60/74,30 1.266,58/7,54 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia