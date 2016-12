Forex, euro accorcia distanze su dollaro dopo Pmi manifattura gennaio

LONDRA, 3 febbraio (Reuters) - Torna a sfiorare 1,35 dollari la valuta unica europea intorno a metà mattina sulla piazza londinese, complice l'incoraggiante lettura delle indagini Pmi sul manifatturiero di gennaio. Frazionalmente superiore alla stima flash pubblicata un paio di settimane fa, l'indice relativo all'intera zona euro si porta a gennaio a 54 - massimo da maggio 2011 - contro il 53,9 preliminare e dopo il 52,7 di dicembre. Tra le componenti dell'indice generale fanno bene i sottoindici relativi a produzione e occupazione, al record rispettivamente da aprile e settembre 2011. A perimetro di singoli Paesi, invece, si conferma la debole performance della Francia cui si contrappone, non soltanto la Germania, ma anche alcuni periferici come Spagna e Grecia. In marginale calo, ma saldamente oltre la soglia chiave dei 50 punti, anche l'indice italiano. ORE 10,15 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3496/98 1,3485 DOLLARO/YEN 102,11/14 102,03 EURO/YEN 137,79/85 137,65 EURO/STERLINA 0,8231/34 0,8202 ORO SPOT 1.242,35/43,35 1.243,19/4,41 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia