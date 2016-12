Forex, euro sotto 1,35 dlr dopo dati inflazione, min da novembre

NEW YORK, 31 gennaio (Reuters) - L'euro ha infranto al ribasso la soglia di 1,35 dollari dopo i deboli dati sull'inflazione della zona euro che rinnovano i timori che la Bce possa dover agire in senso ulteriormente accomodante per combattere la deflazione. La moneta unica è scesa fino a 1,3496 dollari, livello che non vedeva da fine novembre. "Non sono sicuro che sia abbastanza perché (la Bce) faccia un cambiamento nella sua politica, ma c'è sicuramente una certa preoccupazione" dice Marshall Gittler, di IronFX Global. Il dato ha mostrato per gennaio un'inflazione allo 0,7% a fronte di attese per uno 0,9%. ORE 15,05 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3516/17 1,3555 DOLLARO/YEN 102,24/27 102,70 EURO/YEN 138,21/28 139,18 EURO/STERLINA 0,8203/05 0,8219 ORO SPOT 1.251,50/51,60 1.243,20/4,00 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia