Forex, dollaro solido in attesa verdetto Fed domani sera

LONDRA, 28 gennaio (Reuters) - Dollaro in lieve rialzo su yen e stabile nei confronti dell'euro, con gli investitori cauti in attesa dell'esito della riunione della Federal Reserve, in arrivo domani sera. L'istituto centrale, nelle attese, dovrebbe ridurre di altri 10 miliardi l'importo mensile del piano di acquisto asset, dopo la sforbiciata di analoga entità che ha sancito l'avvio del tapering a dicembre. Intorno alle 15,20 il biglietto verde sale a 102,75 yen da 102,54 del finale di seduta di ieri, dopo essere precipitato lunedì sino a 101,77, il minimo dall'inizio di dicembre. Stabile in area 1,3670 l'euro/dollaro. ORE 15,20 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3670/74 1,3670 DOLLARO/YEN 102,75/73 102,54 EURO/YEN 140,42/64 140,20 EURO/STERLINA 0,8236/39 0,8248 ORO SPOT 1.256,44/7,66 1.256,44/7,66