Forex, euro tiene su dlr, ma avversione rischio favorisce yen

NEW YORK, 24 gennaio (Reuters) - L'euro frena sul dollaro pur mantenendo le posizioni conquistate nell'ultima seduta, a seguito di un movimento di apprezzamento dell'1,1%, in scia alle indicazioni positive giunte ieri dai Pmi di gennaio della zona euro. Ma euro e dollaro cedono entrambi terreno nei confronti di divise considerate più sicure, come yen e franco svizzero, in un clima di progressiva erosione dell'appetito per il rischio sui mercati, sottolineato dalla flessione delle borse e della valute dei paesi emergenti. Dati economici non brillanti giunti ieri dagli Stati Uniti e dalla Cina contribuiscono ad un aumento della cautela degli investitori. Nel primo pomeriggio il dollaro/yen scambia in lieve recupero dal minimi intraday toccato a fine mattinata a 102,01. Andamento analogo per l'euro/yen che ritorna sopra quota 140, dopo essere sceso in mattinata fino al minimo intraday di 139,86: siamo circa 5 figure sotto il massimo da inizio anno, visto lo scorso primo gennaio. L'euro/dollaro viaggia a sua volta in prossimità del minimo di seduta di 1,3664, dopo aver però toccato un massimo intraday a 1,3704: per l'euro siamo appena un figura sotto il massimo da inizio 2014 di 1,3775. "Gli asset europei sono diventati una sorta di porto sicuro per gli investitori" spiega lo strategist di Societe Generale Alvin Tan. "Abbiamo visto ottime risposte sui collocamenti di debito spagnolo o portoghese. Quello che in molti spesso dimenticano è che la Germania ha un surplus di partite correnti che in dollari supera quello della Cina". ORE 14,55 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3686/87 1,3694 DOLLARO/YEN 102,61/62 103,25 EURO/YEN 140,43/46 141,45 EURO/STERLINA 0,8282/87 0,8229 ORO SPOT 1.266,80/7,00 1.263,95/4,75