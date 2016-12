Forex, euro in tenuta su dlr e yen in attesa meeting Bce

LONDRA, 6 febbraio (Reuters) - Euro in tenuta questa mattina in attesa del meeting Bce, in un contesto di cambi complessivamente poco variati. Le attese degli operatori indicano che i tassi rimarranno fermi quest'oggi anche se è innegabile che i recenti e ancora deboli dati sull'andamento dei prezzi nella zona euro continuano ad alimentare timori deflazionistici e a tenere vive le scommesse per un nuova mossa espansiva della Bce, se non oggi il mese prossimo. "La nostra visione è che se non ci sarà un taglio oggi ci potrebbe essere in marzo. Prevediamo un taglio per marzo: non escluderei a priori che qualcosa possa accadere oggi ma mi sembra improbabile" spiega lo strategist di Credit Agricole Mitul Kotecha. A metà mattinata l'euro/dollaro scambia saldamente sopra quota 1,35, tenendosi a distanza dal minimo da due mesi di 1,3477 toccato lunedì scorso. Al cambio con lo yen la valuta unica scambia sui minimi intraday, in area 137, dopo essere sceso martedì al minimo da 11 mesi di 136,25. Secondo quanto spiegano gli operatori una conferma dei tassi da parte della Bce sugli attuali livelli potrebbe favorire nel pomeriggio un'istintiva reazione positiva dell'euro, tuttavia destinata probabilmente a rientrare in poco tempo. ORE 9,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3528/30 1,3532 DOLLARO/YEN 101,38/40 101,43 EURO/YEN 137,15/23 137,25 EURO/STERLINA 0,8303/08 0,8294 ORO SPOT 1.259,81/60,58 1.257,65/8,45 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia