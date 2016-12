Forex, euro debole, dollaro solido su attesa nuova riduzione stimolo

LONDRA, 22 gennaio (Reuters) - Dollaro in rialzo sull'euro nella mattinata europea, supportato dalla prospettiva di un nuova riduzione del programma di quantitative easing della Federal Reserve, che riunisce la prossima settimana il comitato di politica monetaria. Intorno alle 10 la divisa europea scivola a 1,3538 dollari da 1,3559 dell'ultima chiusura. La valuta unica perde posizioni anche nei confronti della moneta giapponese e passa di mano a 141,19 yen da 141,39 della chiusura, dopo la conferma dell'attuale orientamento di politica monetaria da parte di Banca del Giappone, che non ha segnalato l'intenzione di produrre nuove misure espansive. ORE 10,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3538/37 1,3559 DOLLARO/YEN 104,27/31 104,30 EURO/YEN 141,23/24 141,39 EURO/STERLINA 0,8224/23 0,8227 ORO SPOT 1.239,45/9,70 1.241,11/1,88 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia