Forex, dollaro avanza sui cross, scommette su tapering Fed

NEW YORK, 21 gennaio (Reuters) - Si muove al rialzo il biglietto verde in apertura di seduta sulla piattaforma Usa, sulla falsariga dei rendimenti sui governativi che scommettono su un'accelerazione nella tempistica del 'tapering' di Federal Reserve. Secondo indiscrezioni del 'Wall Street Journal', il comitato di politica monetaria della banca centrale Usa che si riunisce la prossima settimana sarebbe intenzionato a varare una nuova riduzione nel programma di 'quantitative easing' che porterebbe l'ammontare mensile degli acquisti dagli attuali 75 a 65 miliardi di dollari. Sulla valuta unica europea pesa intanto la deludente lettura dell'indice Ifo sulla fiducia dell'economia tedesca, che ha mostrato a gennaio un'inattesa battuta d'arresto. Per quanto riguarda l'euro, l'attenzione degli operatori resta comunque concentrata soprattutto sui tassi di mercato a breve termine le cui tensioni - ha spiegato Mario Draghi dopo l'ultimo consiglio sui tassi - potrebbero spingere la Bce a varare nuove misure espansive. ORE 15,20 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3536/37 1,3550 DOLLARO/YEN 104,57/59 104,16 EURO/YEN 141,50/60 141,15 EURO/STERLINA 0,8219/21 0,8245 ORO SPOT 1.236,71/7,20 1.253,19/5,50