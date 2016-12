Forex, euro tiene su dlr dopo rialzo ieri su ottimismo economia

LONDRA, 24 gennaio (Reuters) - Euro ben intonato sul mercato valutario nei confronti del dollaro dopo il rialzo di ieri, col cambio sui massimi della settimana. La valuta unica continua a beneficiare delle indicazioni positive giunte ieri dall'economia della zona euro, dai Pmi di gennaio, mentre il timore di un rallentamento in Cina - alimentato dai deludenti indicatori manifatturieri di ieri - continua a pesare sul clima generale di appetito per il rischio e quindi sul dollaro. "Quando gli investitori rifuggono dal rischio tendono ad acquistare valute che hanno dietro surplus correnti" spiega l'analista di Mizuho Securities Sho Aoyama. I dati pubblicati ieri hanno evidenziato per la zona euro un surplus di partite correnti ai record nello scorso mese di novembre. A metà mattinata l'euro/dollaro, apprezzatosi dell'1,1% nella seduta di ieri, tiene poco sotto quota 1,37, dopo aver toccato un massimo intraday di 1,3704. Il cambio tratta circa una figura sotto il massimo da inizio 2014 di 1,3775. Il dollaro tenta una stabilizzazione nei confronti di yen e franco svizzero, dopo la flessione di circa un punto percentuale patita ieri nei confronti di entrambe le divise. Il cambio dollaro/franco tratta in area 0,8975, appena sopra il minimo da tre settimane (toccato stamane a 0,8964), in linea con 0,8973 della chiusura di ieri. ORE 9,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3682/84 1,3694 DOLLARO/YEN 103,04/09 103,25 EURO/YEN 140,97/98 141,45 EURO/STERLINA 0,8220/23 0,8229 ORO SPOT 1.259,55/9,80 1.263,95/4,75 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia