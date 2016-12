Forex, dollaro si rafforza grazie rialzo rendimenti Usa

LONDRA, 15 gennaio (Reuters) - Negli scambi europei di mercoledì, l'indice del dollaro segna un guadagno per la seconda seduta consecutiva, aiutato da rendimenti in rialzo per i titoli obbligazionari americani dopo i dati positivi per le vendite al dettaglio statunitensi. Il paniere costruito sul biglietto verde è in rialzo di 0,35%, grazie a guadagni realizzati contro le principali valute. L'euro è in flessione a 1,3613/3616 dollari, mentre il biglietto verde passa di mano a 104,36/41 yen, in rialzo. Ad aiutare la divisa Usa anche le dichiarazioni di due dei più ortodossi tra i banchieri della Federal Reserve, che hanno diritto di voto quest'anno nel consiglio di politica monetaria della banca centrale. I due esponenti della Federal Reserve hanno dichiarato che l'istituto dovrebbe terminare il proprio programma di acquisto titoli velocemente. Queste parole hanno spinto gli investitori ad attendersi un rialzo dei tassi della Fed in un orizzonte più breve, ad agosto 2015, rivitalizzando il biglietto verde. ORE 10,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3610/14 1,3679 DOLLARO/YEN 104,36/38 104,20 EURO/YEN 142,05/08 142,51 EURO/STERLINA 0,8293/98 0,8318 ORO SPOT 1.237,76/8,56 1.245,77/48 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia