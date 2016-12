Forex, dollaro recupera da minimi, dato lavoro chiave per rialzo

LONDRA, 6 dicembre (Reuters) - Dollaro recupera dai minimi delle cinque settimane nell'attesa del dato sull'occupazione Usa, che potrebbe fornire un segnale chiave sulla politica di 'tapering' da parte della Fed. "Un generico investitore a lungo termine sul dollaro spererebbe che le cifre sul payroll siano abbastanza forti da spingere i rendimenti dei bond, ma non tanto da spingere o spaventare in egual misura l'azionario" dice Geoffrey Yu, currency strategist di UBS. Il mercato aspetta quindi le cifre sull'occupazione non agricola di novembre. Il dato Adp, strettamente correlato all'atteso 'non-farm payroll', ha mostrato una crescita di impieghi di 215.000 unità, più di quanto atteso dagli economisti che aspettavano un incremento di 173.000 posti di lavoro . Le stime per il dato di oggi sono di un incremento di 180.000 unità a fronte del precedente rialzo di 204.000. ORE 10,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3673/74 1,3667 DOLLARO/YEN 102,18/19 101,78 EURO/YEN 139,70/76 139,11 EURO/STERLINA 0,8355/57 0,8365 ORO SPOT 1.231,20/1,45 1.224,50/5,30 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia