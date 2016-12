Forex, dollaro sale su euro dopo dati lavoro Adp ben oltre attese

NEW YORK, 4 dicembre (Reuters) - Il dollaro accelera nei confronti dell'euro dopo la pubblicazione dei numeri Adp sugli occupati del settore privato statunitense che nel mese di novembre ha aggiunto 215.000 posti di lavoro, ben oltre le attese che si fermavano a 173.000 unità. Il dato, considerato un anticipo di quello complessivo mensile in arrivo venerdì, supporta l'ipotesi di una prossima riduzione del programma di acquisto bond di Federal Reserve, che monitora strettamente l'andamento del mercato del lavoro per operare le scelte di politica monetaria. Intorno alle 14,30 l'euro passa di mano a 1,3575 dollari da 1,3598 della chiusura, mentre appena prima della pubblicazione del dato viaggiava in area 1,3596 dollari. ORE 14,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3567/71 1,3589 DOLLARO/YEN 102,56/58 102,49 EURO/YEN 139,15/416 139,30 EURO/STERLINA 0,8294/95 0,8291 ORO SPOT 1.224,20/4,55 1.223,51/4,28 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia