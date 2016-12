Forex, euro sale su dlr e yen, prevale appetito per rischio

LONDRA, 28 novembre (Reuters) - Euro tonico questa mattina, in apprezzamento sul dollaro e a nuovi massimi addirittura da quattro anni e mezzo nei confronti dello yen, in un clima di complessivo appetito per il rischio sottolineato anche dal rialzo delle borse. I volumi appaiono comunque assottigliati nella seduta odierna, per via della festa del Ringraziamento negli Stati Uniti, cui peraltro farà seguito domani un'altra sessione di chiusura, sebbene parziale, delle piazze finanziarie Usa. A metà mattinata l'euro/dollaro scambia in area 1,36, in prossimità del massimo intraday di 1,3617, mentre l'euro/yen ha toccato un massimo di giornata a 139,13, assai prossimo al picco di 139,26 del giugno 2009. "Finché il dollaro rimane debole e ottiene scarso sostegno dalla politica della Fed, vedremo un euro che spinge verso l'alto", spiega lo strategist di Bny Mellon Neil Mellor. La cautela che ancora la Fed mostra nel definire una data di inizio del processo di riduzione dello stimolo monetario e la linea ultra espansiva portata avanti dalla Bank of Japan favoriscono in questa fase la costruzione di nuove posizioni lunghe sull'euro, alla luce anche dei maggiori rendimenti attualmente garantiti dalla valuta unica. Stamane il ministro delle Finanze giapponese Taro Aso ha spiegato che un intervento di Tokyo sul mercato dei cambi sarà necessario in caso di oscillazioni eccessive dello yen . Nella zona euro l'attesa va ai preliminari sull'inflazione tedesca di novembre, in uscita oggi pomeriggio: dati ancora deboli, come quelli del mese scorso, potrebbero d'altra parte rafforzare l'attesa di nuove mosse espansive da parte della Bce, indebolendo di conseguenza l'euro. ORE 10,50 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3602/05 1,3578 DOLLARO/YEN 102,17/22 102,15 EURO/YEN 138,96/99 138,69 EURO/STERLINA 0,8339/42 0,8335 ORO SPOT 1.241,59/2,81 1.236,79/8,01 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia