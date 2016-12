Forex, dollaro oltre 100 yen, euro poco mosso dopo Pmi

LONDRA, 21 novembre (Reuters) - In apertura di seduta sulla piazza londinese il biglietto verde si mantiene saldamente oltre la soglia dei 100 yen, premiato da nuove scommesse sulla possibile anticipazione nella tempistica del 'tapering' Fed. Scarso impatto sull'euro sembra intanto esercitare la lettura a tinte miste della stima flash sull'indice Pmi di novembre, che evidenzia un leggero raffreddamento nel ritmo di espansione da mettere in relazione al peggioramento della statistica francese. ORE 10,15 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3430/32 1,3438 DOLLARO/YEN 100,76/79 100,02 EURO/YEN 135,32/34 134,37 EURO/STERLINA 0,8441/48 0,8342 ORO SPOT 1.248,56/9,33 1.242,59/43,81 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia