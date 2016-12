Forex, riforma Cina spinge valute alto rendimento, calo dollaro e yen

NEW YORK, 18 novembre (Reuters) - Valute ad alto rendimento come dollaro australiano e dollaro neozelandese salgono sull'annuncio di una riforma reale dell'economia in Cina, ai danni prevalentemente di dollaro e yen. In rialzo contro le valute Usa e giapponese anche l'euro. Il nuovo piano di riforme messo a punto dal Partito Comunista cinese promette cambiamenti nell'economia e nel tessuto sociale nel tentativo di promuovere nuove fonti per una crescita. "Le valute legate alla Cina riceveranno un certo sostegno... sebbene questo non sia un contesto interamente favorevole al rischio" dice Ian Stannard, strategist a Morgan Stanley. Alle 15,20 circa, il dollaro australiano vale 0,9413/15 dollari da una chiusura a 0,9368. ORE 15,20 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3527/30 1,3495 DOLLARO/YEN 99,96/99 100,18 EURO/YEN 135,23/26 135,18 EURO/STERLINA 0,8393/95 0,8368 ORO SPOT 1.283,31/4,08 1.289,66/90,43 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia