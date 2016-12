RPT-Forex, dlr poco variato, dati ravvivano ipotesi taglio stimolo Fed

Dopo il taglio del costo del denaro della Bce al nuovo minimo storico dello 0,25%, l'euro resta vicino ai minimi da due mesi sul biglietto verde, segnati giovedì a 1,3295, e scambia a 1,3365, in marginale flessione da 1,3370 della chiusura ; euro in calo anche su yen a 132,25 da 132,45; dollaro in flessione su yen a 98,94 da 99,07.