Forex, euro passa in positivo su dollaro, attesa dati Usa, occhi Fed

LONDRA, 8 novembre (Reuters) - Si porta in territorio positivo la moneta unica all'inizio delle contrattazioni europee, dopo aver segnato ieri il minimo di quasi otto settimane dopo la sorpresa ieri del taglio dei tassi di interesse da parte della Banca centrale europea. Anche stamane sulla piazza asiatica l'euro era sotto pressione sulla scia dalla riduzione del rating della Francia da parte di Standard and Poor's ad 'AA' da 'AA+'. Il mercato si è fatto tuttavia piuttosto cauto nell'acquistare dollari, in attesa dei dati sul mercato del lavoro Usa del pomeriggio. Le stime, elaborate in un sondaggio Reuters, indicano per ottobre la creazione di 125.000 nuovi posti di lavoro, meno dei 148.000 di settembre. Il tasso di disoccupazione è visto in lieve risalita, al 7,3% dal 7,2%. Un dato forte darebbe motivo alla Federal Reserve di tornare a pensare a una riduzione del piano di acquisti mensili di asset pari a 85 miliardi di dollari, soprattutto dopo il buon dato del Pil di ieri. Una riduzione dello stimolo monetario negli Stati Uniti sarebbe in netto contrasto con l'orientamento espansivo della Bce che ieri ha tagliato i tassi di 25 punti base, portando quello di riferimento a 0,25% e dicendo che potrebbe tagliare ulteriormente. L'indice del dollaro contro un paniere di valute ha ridotto i guadagni, limitati ora a 0,02% a 80,859, dopo essere salito ieri fino a 81,460, il massimo dal 13 settembre. Poco dopo le 10 italiane l'euro è a 1,3424/25 contro il dollaro dopo una chiusura ieri a 1,3418 dollari dopo essere sceso ieri fino a 1,3295, eguagliando il minimo dal 16 settembre. ORE 10,15 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3425/27 1,3418 DOLLARO/YEN 98,23/25 98,08 EURO/YEN 131,86/88 131,62 EURO/STERLINA 0,8342/45 0,8333 ORO SPOT 1.310,81/1,58 1.307,55/8,35