Forex, euro in rialzo su attesa tassi immutati da Bce

LONDRA, 7 novembre (Reuters) - L'euro si mostra saldo in vista dell'annuncio della Bce, sulle attese che l'istituto centrale resista alle forti pressioni affinché tagli i tassi d'interesse. L'euro ha quindi reagito alla recente debolezza, sollecitato anche dai forti dati tedeschi che hanno allontanato le probabilità di un taglio nell'immediato. "Immediatamente dopo la decisione di oggi della Bce c'è spazio per l'euro di scendere fino a 1,3350 dollari" ha detto Ian Stannard, strategist di Morgan Stanley, precisando che Morgan Stanley si aspetta una discesa a 1,30 dollari entro la fine dell'anno. L'istituto centrale europeo tiene oggi il consueto meeting di politica monetaria. Le attese prevalenti sono quindi di un mantenimento dei tassi a quello che costituisce il minimo storico, lo 0,5%, livello cui sono stati portati nel maggio di quest'anno. Una particolare attenzione si riserverà però ai toni che il presidente dell'istituto centrale Mario Draghi utilizzerà in conferenza stampa, per cui si aspettano delle sfumature più accomodanti del solito dopo i dati sull'inflaizone europea che la scorsa settimana hanno mutato il quadro macroeconomico europeo. ORE 11,15 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3516/18 1,3510 DOLLARO/YEN 98,69/70 98,65 EURO/YEN 133,41/44 133,29 EURO/STERLINA 0,8407/10 0,8400 ORO SPOT 1.316,45/7,25 1.317,79/9,01