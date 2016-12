Forex, euro si rafforza dopo ordini industria Germania

NEW YORK, 6 novembre (Reuters) - L'euro si muove al rialzo dopo che il dato sugli ordini all'industria tedesca ha confermato le attese che la Bce, in occasione della riunione di domani, non taglierà i tassi di interesse nonostante il rallentamento dell'inflazione. La moneta unica è calata velocemente dai livelli sopra 1,38 dollari toccati prima delle ultime statistiche sull'inflazione della scorsa settimana. "La nostra idea base è che la Bce userà un tono ancora più da 'colomba' giovedì, mettendo le basi per un taglio dei tassi e un Ltro nella riunione del 5 dicembre", osserva Camilla Sutton, chief currency strategist di ScotiaBank. Gli ordini all'industria in Germania sono cresciuti oltre le attese a settembre.. ORE 15,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3514/16 1,3474 DOLLARO/YEN 98,62/63 98,49 EURO/YEN 133,28/31 132,71 EURO/STERLINA 0,8397/99 0,8394 ORO SPOT 1.317,26/8,03 1.310,99/2,21 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia