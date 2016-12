Forex, euro risale su dollaro su incertezza mosse Bce

LONDRA, 6 novembre (Reuters) - L'euro è in rialzo contro il dollaro sulla piazza europea poichè l'incertezza su come la Banca centrale europea reagirà al forte calo dell'inflazione della zona euro preoccupa gli investitori che si astengono dallo spingere la moneta ancora più in basso. L'euro è sceso bruscamente dai livelli superiori a 1,38 dollari raggiunti prima dei dati della settimana scorsa e i dealer dicono che alcuni investitori temono che la Bce possa decidere di non adottare un tono decisamente da 'colomba' e dunque prendono profitto sul calo dell'euro. La BCE si riunisce domani e una parte del mercato si aspetta l'annuncio di un taglio dei tassi di interesse o almeno la preparazione del terreno in vista di una tale mossa. L'euro è in rialzo stamane a 1,3506 dollari, rispetto alla chiusura precedente di 1,3474, sopra il minimo segnato lunedì a 1,3442 dollari e sopra il supporto grafico di 1,3454 dollari. "A breve termine è difficile vedere l'euro andar lontano, in ogni direzione" dice Carl Hammer, capo strategist di SEB a Stoccolma che si aspetta che l'euro rimanga all'interno di un range di 1-2 centesimi attorno a 1,35 dollari. "Un taglio dei tassi Bce sarebbe negativo per l'euro, perché farebbe il gioco degli speculatori a breve termine visto che il mercato è piuttosto lungo di euro, ma non altererebbe il quadro a lungo termine" aggiunge, precisando che un taglio dei tassi di interesse avrebbe un effetto limitato perché i tassi sono già vicino allo zero. Gli analisti di Barclays Capital in una nota dicono di aspettarsi "indicazioni di una politica monetaria più espansiva da adottare in occasione della riunione di dicembre" e che la Bce segnalerà le sue intenzioni prima di allora. L'indice del dollaro, che misura il valore del biglietto verde contro un paniere di valute, è in calo dello 0,15% a 80,580, in calo dal massimo di sette settimane segnato lunedì a 80,930. ORE 10,35 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3505/07 1,3474 DOLLARO/YEN 98,53/55 98,49 EURO/YEN 133,06/08 132,71 EURO/STERLINA 0,8384/86 0,8394 ORO SPOT 1.317,60/8,40 1.310,99/2,21 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia