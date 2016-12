Forex, euro debole, dlr australiano in calo dopo Rba

SYDNEY/SINGAPORE, 5 novembre (Reuters) - L'euro si è indebolito sulle piazze asiatiche, mantenendosi comunque al di sopra, sebbene non lontano, del minimo delle sette settimane toccato ieri a 1,3442 dollari. Gli investitori sono cauti in vista della riunione di politica monetaria Bce in agenda giovedì prossimo, mentre il dollaro australiano si è afflosciato in seguito alle dichiarazioni della Rba.