Forex, dlr poco variato su euro e yen, cautela in attesa Fed

NEW YORK, 30 ottobre (Reuters) - Sulla piazza americana il dollaro si conferma poco variato nei confronti di euro e yen, in attesa dell'esito del comitato di politica monetaria di Federal Reserve. Le previsioni degli analisti sono per uno slittamento all'inizio dell'anno prossimo della riduzione dell'attuale programma di stimolo monetario. Tali attese trovano ulteriore sostegno dai dati dei posti di lavoro creati dalle aziende del settore privato Usa ad ottobre, risultati inferiori alle attese, con una crescita ai minimi da sei mesi. Tuttavia in attesa dell'esito del meeting, che si conoscerà questa sera, tra gli operatori continua a prevalere un atteggiamento cauto, e vengono evitate posizioni eccessivamnte ribassiste sul biglietto verde, che al momento si tiene a distanza dai recenti minimi sulle principali controparti. Intorno alle 14,30, il dollaro scambia a 98,20 yen, sostanzialmente invariato rispetto alla chiusura, ed è in lieve calo sull'euro, che sale a 1,3762 dollari ma si tiene lontano dal massimo da due anni segnato venerdì, a 1,3833. ORE 14,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3754/55 1,3745 DOLLARO/YEN 98,22/24 98,17 EURO/YEN 135,09/10 134,95 EURO/STERLINA 0,8557/62 0,8563 ORO SPOT 1.356,51/7,28 1.343,69/4,91