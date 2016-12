Forex, euro/dlr aggiorna massimi da due anni sopra 1,38 dopo dati Usa

NEW YORK, 24 ottobre (Reuters) - Nelle battute iniziali della piazza americana, l'euro viaggia sopra 1,38 dollari, dopo aver riaggiornato i massimi da due anni, dopo i deludenti dati Usa sul mercato del lavoro e l'attività del settore manifatturiero. I nuovi sussidi per la disoccupazione sono saliti oltre le attese la settimana scorsa e il settore manifatturiero a ottobre ha rallentato a sorpresa il ritmo di crescita, come evidenziato dalla stima flash dell'indice Pmi elaborato da Markit . I numeri Usa hanno ridato fiato alla valuta unica che, risalita sopra 1,38 dollari per la prima volta dal novembre 2011 negli ultimi scambi sulle piazze asiatiche, con un picco a 1,3822, aveva frenato la sua corsa nella mattinata europea, toccando il minimo di seduta a 1,3765 dollari, appesantita dai numeri preliminari dell'indice Pmi della zona euro. Quest'ultimo, infatti, ha evidenziato a sorpresa un rallentamento della crescita dell'attività economica del blocco nel mese di ottobre. Intorno alle 15,20 l'euro passa di mano a 1,3807 dollari , in rialzo dello 0,23%, dopo aver segnato un nuovo massimo da due anni a 1,3825 subito dopo la pubblicazione dei dati Usa. ORE 15,23 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3813/16 1,3774 DOLLARO/YEN 97,30/34 97,36 EURO/YEN 134,40/42 134,09 EURO/STERLINA 0,8551/52 0,8522 ORO SPOT 1.340,36/41,41 1.331,74/2,96 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia