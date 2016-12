Forex, dlr in lieve recupero su euro ma resta vicino a minimi 2 anni

NEW YORK, 23 ottobre (Reuters) - Il dollaro resta sotto pressione sul mercato valutario, anche se il biglietto verde riesce oggi a recuperare qualche limitata posizione sull'euro dopo aver toccato poche ora fa i minimi da due anni. Alla base delle difficoltà del biglietto verde ci sono i numeri di ieri giunti dal mercato occupazionale: dati inferiori alle attese, che delineano il momento non brillantissimo della ripresa Usa - peraltro esposta alle conseguenze delle oltre due settimane di blocco dell'attività del governo federale - e che con ogni probabilità porteranno la Fed a ritardare almeno fino ad inizio 2014 il momento in cui partirà il progressivo assottigliamento dello stimolo monetario. "I dati occupazionali inferiori alle attese sicuramente sostengono l'aspettativa degli investitori di un probabile ritardo della Fed nell'avviare la riduzione del quantitative easing, almeno fino al primo trimestre dell'anno prossimo" spiega Lee Hardman di Btmu. "Nel brevissimo il dollaro rimarrà probabilmente sulla difensiva anche se i dati cominciano a migliorare. Ora che lo 'shut down' è terminato ci vorrà comunque tempo per avere maggiore chiarezza sulla traiettoria dell'economia Usa". Nel primo pomeriggio l'euro/dollaro scambia vicino al minimo intraday di 1,3742 visto a fine mattinata, sempre però in vista del massimo dal novembre 2011 di 1,3792 toccato nelle ultime ore. D'altra parte l'euro forte fa inevitabilmente riaffiorare preoccupazioni in Europa e potrebbe indurre la Bce ad utilizzare qualche forma di intervento verbale per tentare di raffreddare il trend di apprezzamento. "L'euro/dollaro tratta ora ai massimi dell'anno e la domanda è quale sarà la risposta della Bce" spiega lo strategist di Ing Chris Turner. "L'inflazione della zona euro è bassa e la Bce potrebbe riprendere la posizione dello scorso febbraio, secondo cui l'euro forte accresce i rischi al ribasso sull'inflazione". Il biglietto verde si conferma peraltro in deprezzamento di quasi una figura nei confronti dello yen, anche se in questo caso il cambio resta all'interno del range 97-100 entro cui ha oscillato nelle ultime settimane. ORE 14,35 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3755/57 1,3780 DOLLARO/YEN 97,41/45 98,13 EURO/YEN 134,05/10 135,20 EURO/STERLINA 0,8517/20 0,8491 ORO SPOT 1.332,09/3,31 1.340,04/1,26 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia