Forex, euro forte su dlr su attese Fed, cambio a massimi da 2 anni

LONDRA, 23 ottobre (Reuters) - Euro sui massimi da due anni nei confronti del dollaro che continua a pagare i deludenti dati giunti ieri pomeriggio dal mercato del lavoro Usa. Gli ultimi dati occupazionali certificano il momento non brillantissimo della ripresa Usa, peraltro esposta alle conseguenze delle oltre due settimane di blocco dell'attività del governo federale. Gli operatori si sono quindi convinti che in tale quadro molto difficilmente la Fed potrà mettere mano al proprio programma di quantitative easing, con una riduzione degli acquisti mensili di asset, prima dell'inizio del 2014. A metà mattinata il biglietto verde recupera qualche limitata posizione: il cambio euro/dollaro tocca un minimo intraday di 1,3746 dopo essere salito nella notte al massimo dal novembre 2011 di 1,3792. Il dollaro è invece in deprezzamento sullo yen, di quasi una figura, comunque all'interno della banda 97-100 entro cui il cambio ha oscillato nelle ultime settimane. Secondo gli operatori il dollaro potrebbe subire ulteriori pressioni nei confronti di tutte le principali divise, con un cambio euro/dollaro visto in salita fino ad area 1,39. Tuttavia si sottolinea che la prospettiva di un'inversione di tendenza della politica monetaria - che per quanto ritardata si concretizzerà senz'altro prima negli Stati Uniti che nella zona euro - dovrebbe continuare nel medio termine a favorire proprio il biglietto verde. ORE 10,15 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3756/59 1,3780 DOLLARO/YEN 97,23/27 98,13 EURO/YEN 133,74/80 135,20 EURO/STERLINA 0,8511/12 0,8491 ORO SPOT 1.335,66/6,43 1.340,04/1,26