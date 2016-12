Forex, cautela prima di dati lavoro Usa, dollaro tiene sopra minimi

LONDRA, 22 ottobre (Reuters) - È un clima di attesa quello che domina il mercato valutario nelle ore che precedono la pubblicazione dei dati di settembre sul mercato del lavoro Usa, slittati a oggi a seguito delle oltre due settimana di chiusura degli uffici federali. Buoni numeri sul fronte occupazionale potrebbero riaccendere la speculazione sui tempi dell'avvio da parte della Fed del processo di riduzione dello stimolo monetario. Attualmente gli operatori collocano la mossa non prima dell'inizio del 2014, ma di fronte a segnali di tenuta della ripresa Usa le aspettative potrebbero essere anticipate già su dicembre, rendendo di fatto meno accomodante il quadro monetario. "Qualunque segnale di debolezza potrebbe allontanare il 'tapering' della Fed. Se invece i numeri sono positivi potrebbe voler dire che la chiusura (dell'attività federale) ha avuto solo un impatto limitato, anche se le rassicurazioni per il dollaro potrebbero rivelarsi passeggere" spiega lo strategist di Morgan Stanley Ian Stannard, che non vede movimenti significati dei cambi prima della pubblicazione dei dati. A metà mattinata il dollaro si tiene a lieve distanza dal recente minimo da otto mesi e mezzo sull'euro, con gli operatori che rivedono le posizioni dopo le vendite della settimana scorsa. Il cambio euro/dollaro ha toccato venerdì quota 1,3704, vicino al picco del 2013 di 1,3711. Il dollaro recupera qualche posizione anche nei confronti dello yen: il cambio viaggia stamane quasi una figura sopra il minimo di 97,55 di venerdì. Le stime elaborate da Reuters indicano per settembre un incremento di 180.000 posti di lavoro non agricoli, con un tasso di disoccupazione stabile al 7,3%; ma gli operatori guarderanno anche a possibili revisioni dei dati di agosto e luglio. ORE 10,35 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3668/70 1,3681 DOLLARO/YEN 98,36/38 98,18 EURO/YEN 134,45/51 134,28 EURO/STERLINA 0,8474/77 0,8469 ORO SPOT 1.311,60/2,40 1.315,14/6,36 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia