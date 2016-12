Forex, dollaro avanza su yen, dibattito bilancio Usa contiene rialzo

LONDRA, 27 settembre (Reuters) - Stimolato dalla speranza di altre riforme fiscali giapponesi a vantaggio delle imprese, il dollaro è in rialzo contro yen dopo il precedente calo. Tuttavia Il dibattito sulla questione del bilancio Usa limita i guadagni. Permangono infatti i timori legati al rischio di un blocco dell'attività dell'amministrazione Usa, che nella seduta di ieri avevano indotto una certa cautela negli investitori riguardo all'acquisto del biglietto verde. "Da un punto di vista degli scambi, il dollaro è sotto pressione, con il dibattito (sul tetto del debito) che entra nel vivo. Ci aspettiamo che questo continui se ci saranno ulteriori stalli nelle trattative" ha detto said Chris Walker, strategist a Barclays Capital. "Il mercato aspetta che venga annunciata una soluzione entro la fine della settimana". ORE 10,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3507/08 1,3525 DOLLARO/YEN 98,94/97 98,42 EURO/YEN 133,60/70 132,13 EURO/STERLINA 0,8415/21 0,8410 ORO SPOT 1.337,36/8,13 1.322,99/4,21 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia