Forex, euro a massimo oltre 7 mesi su dollaro, tre anni su yen

NEW YORK, 19 settembre (Reuters) - L'euro in apertura delle contrattazioni statunitensi è ai massimi di sette mesi e mezzo contro il dollaro, con la prospettiva di nuovi rialzi, dicono i dealer. Il dollaro ha subìto decise perdite a partire da ieri sera quando la Fed ha sorpreso la maggior parte dei mercati rinviando la marcia indietro nelle misure di stimolo dell'economia e confermando invece il programma di acquisto di obbligazioni e cartolarizzazioni immobiliari a 85 miliardi di dollari al mese. Le attese erano invece per una riduzione degli acquisti di 10 miliardi di dollari. Ben Bernake nella sua conferenza stampa successiva all'annuncio ha detto che vuole attendere di vedere maggiori segni di una crescita economica robusta, citando anche tassi ipotecari al rialzo e venti contrari in politica fiscale. Sui mercati c'è stato un forte movimento che ha portato il biglietto verde a registrare un minimo di sette mesi nei confronti del basket con le principali valute. I dealer più rialzisti dicono che la moneta unica - salita fino a 1,3568 dollari - ha ora come target 1,3711 dollari, il massimo di quest'anno. "I rendimenti dei titoli statunitensi sono scesi e dunque la conseguenza è che si esca dal dollaro per entrare nell'euro e nella sterlina" dice Jeremy Stretch di CIBC World Markets a Londra. Le valute ad alto rendimento hanno guadagnato terreno e - al contrario - gli investitori sono usciti dallo yen, considerato finora come porto sicuro. La moneta unica è salita ai massimi di tre anni e mezzo contro lo yen a 134,40, mentre il dollaro è in rialzo dell'1,3% a 99,32 yen, allontanandosi dal minimo di tre settimane segnato mercoledì a 97,75 yen. ORE 15,20 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3545/47 1,3521 DOLLARO/YEN 99,35/37 97,93 EURO/YEN 134,55/57 132,40 EURO/STERLINA 0,8419/22 0,8372 ORO SPOT 1.366,50/7,93 1.364,54/5,76 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia