Forex, euro ben intonato dopo Pmi, dlr sconta stop attività federale

LONDRA, 1 ottobre (Reuters) - Euro in apprezzamento sul dollaro, in scia alla pubblicazione stamattina dei Pmi manifatturieri finali di settembre della zona euro che confermano sostanzialmente quanto emerso dalle stime flash, ovvero il quadro di un comparto che sta tornando a crescere in maniera stabile . D'altra parte c'è un biglietto verde che nel corso della mattinata ha cominciato a pagare il mancato compromesso al Congresso Usa per il rifinanziamento dell'operatività del governo federale, che dalla mezzanotte di ieri ha iniziato lo stop alla propria attività, con possibili ripercussioni sull'attività economica del paese. A metà mattinata l'euro/dollaro tratta in vista del massimo intraday di 1,3588, mentre il dollaro cede terreno anche nei confronti dello yen, con un cambio che arretra in area 98 dopo essersi apprezzato in mattinata fino a quota 98,72. La politica italiana resta peraltro sotto la lente degli operatori, anche se in attesa del voto di fiducia di domani la seduta odierna è apparsa finora interlocutoria. Nelle ultime ore sembra emergere un sostanziale disaccordo all'interno del Pdl sulla questione del sostegno al governo. Si parla infatti di almeno 20 senatori che potrebbero lasciare il Pdl se Berlusconi confermerà la linea dura contro l'esecutivo, garantendo a Letta di conservare la maggioranza anche in Senato . ORE 10,35 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3562/66 1,3524 DOLLARO/YEN 97,98/99 98,21 EURO/YEN 132,91/96 132,83 EURO/STERLINA 0,8358/61 0,8355 ORO SPOT 1.334,06/4,83 1.326,94/8,16