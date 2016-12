Forex, dlr ben impostato su voci nomina Summers a vertice Fed

LONDRA, 13 settembre (Reuters) - Dollaro in apprezzamento sul mercato valutario, in scia alle voci che danno l'ex consigliere economico di Obama ed ex segretario al Tesoro nell'era Clinton Lawrence Summers come il prescelto per la successione di Ben Bernanke alla guida della Fed . Summers - la cui nomina secondo il quotidiano giapponese Nikkei potrebbe arrivare già la prossima settimana - viene considerato su posizioni monetarie se non proprio da 'falco', sicuramente meno accomodanti rispetto a quelle dell'altro candidato in campo, l'attuale vice di Bernanke Janet Yellen. "Bisogna chiedersi quanto queste indiscrezioni siano credibili, ma il mercato sembra comunque reagire", afferma un trader. Già di recente media americani come New York Times o Washington Post avevano parlaro della forte propensione del presidente Obama per la scelta di Summers. Le voci sulla nomina di Summers hanno innescato la risalita dei rendimenti dei Treasuries decennali, fino a circa il 2,95% stamattina, dal 2,91% della chiusura Usa di ieri. A metà mattinata l'euro/dollaro continua a trattare sotto quota 1,33, non lontano dal minimo intraday di 1,3265. Al di là della questione della successione alla Fed, non va comunque dimenticato che il dollaro viene da una settimana complessivamente negativa. Dopo i dati deludenti di venerdì scorso dal mercato del lavoro Usa il mercato sembra infatti essersi convinto che la Fed non procederà da subito (ovvero già dal meeting della prossima settimana) ad una riduzione consistente del proprio programma di acquisto asset sul mercato. Al momento le aspettative degli operatori, rilevate in un sondaggio Reuters, sembrano essersi attestate su una riduzione di soli 10 miliardi del programma di quantitative easing della Fed, attualmente da 85 miliardi di dollari al mese. ORE 10,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3293/95 1,3297 DOLLARO/YEN 99,66/67 99,54 EURO/YEN 132,48/51 132,35 EURO/STERLINA 0,8408/13 0,8413 ORO SPOT 1.310,51/1,28 1.320,19/1,91 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia