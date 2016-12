Forex, yen cala contro dollaro dopo aggiudicazione Olimpiadi 2020

TOKYO, 9 settembre (Reuters) - Lo yen è in ampio calo contro il dollaro, mantendendosi sulle difensive con il rally della borsa nipponica, dopo che Tokyo si è aggiudicata le Olimpiadi del 2020, un'importante occasione per l'economia giapponese. Nei mesi recenti, la valuta e la borsa giapponesi hanno evidenziato una correlazione inversa.

"Sebbene la maggior parte dei giapponesi sembri aver pensato che la vittoria di Tokyo fosse probabile, la visione non era necessariamente condivisa dagli investitori stranieri, in parte per via dei problemi dell'acqua tossica all'impianto nucleare di Fukushima. Quindi la notizia può essere considerata una sorpresa positiva" ha scritto in una nota ai clienti un analista di JpMorgan.