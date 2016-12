Forex, tensioni Portogallo spingono euro/dollaro a min 5 settimane

NEW YORK, 3 luglio (Reuters) - L'euro si è spinto fino al minimo delle cinque settimane contro il dollaro e si è indebolito anche contro lo yen, dopo che le tensioni politiche in Portogallo hanno spinto al rialzo il costo del debito dei paesi periferici. La moneta unica ha toccato il minimo di 1,2923 dollari, il minimo da fine maggio. "Il Portogallo è decisamente il focus principale" dice Derek Halpenny, di BTMU. "L'euro è stato piuttosto resistente contro il dollaro e il mercato inizialmente lo tratterà con cautela, ma la situazione è chiaramente negativa per l'euro". Altri due ministri del governo portoghese sarebbero pronti a dimettersi oggi, acuendo una crisi che rischia di sfociare in elezioni anticipate e di compromettere l'uscita di Lisbona dal programma di salvataggio internazionale, prevista l'anno prossimo. Stando alle notizie diffuse dai media locali, i ministri dell'Agricoltura Assuncao Cristas e della Sicurezza sociale Pedro Mota Soares sono orientati a seguire l'esempio del leader del partito Cds-Pp di cui fanno parte, Paulo Portas, che ha dato le dimissioni ieri da ministro degli Esteri. Le dimissioni di quest'ultimo sono state respinte ieri sera dal premier Passos Coelho, che ha dichiarato la sua volontà di continuare a guidare il governo e assicurare la stabilità politica necessaria a portare avanti le riforme previste dal piano di salvataggio internazionale da 78 miliardi di euro sottoscritto da Lisbona nel 2010 con Unione europea, Banca centrale europea e Fondo monetario internazionale. ORE 14,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2968/69 1,2977 DOLLARO/YEN 99,61/63 100,62 EURO/YEN 129,19/23 130,59 EURO/STERLINA 0,8491/94 0,8563 ORO SPOT 1.248,20/4,93 1.241,39/243,61 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia