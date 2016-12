Forex, euro si riprende sul dollaro, si attenuano tensioni su Fed

LONDRA, 25 giugno (Reuters) - Si riprende l'euro sul dollaro in apertura del mercato londinese, in un movimento che vede il rally del dollaro attenuarsi in generale sul mercato forex dopo che alcuni esponenti della Fed hanno cercato di rassicurare i mercati circa la riduzione del piano di stimolo monetario in relazione al progredire dell'economia. Ieri Narayana Kocherlakota, presidente della Fed di Minneapolis, ha detto che i mercati finanziari sbagliano a ritenere che la Fed sia diventata più aggressiva, mentre Richard Fisher, capo della Fed di Dallas, ha spiegato che la Fed continuerà con una politica accomodante, anche se ridurrà lo stimolo. Attenzione anche per l'evoluzione della situazione di credito in Cina che ha provocato anche oggi pesanti ribassi sulla borsa di Pechino. Oggi la Banca centrale cinese ha cercato nuovamente di rassicurare i mercati dicendo che terrà d'occhio la situazione che è dovuta più che altro a fattori contingenti ORE 9,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3133/35 1,3117 DOLLARO/YEN 97,50/52 97,72 EURO/YEN 128,12/20 128,22 EURO/STERLINA 0,8504/07 0,8500 ORO SPOT 1.279,86/0,65 1.281,29/2,51 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia