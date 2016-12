Forex, cambi fermi in attesa Fed, euro/dlr vicino a massimi 4 mesi

Di fatto è dall'inizio della settimana che il trading valutario è impostato sugli ultimi aggiustamenti delle posizioni in vista dell'appuntamernto con la Fed, che potrebbe effettivamente rappresentare un punto di svolta per i mercati.

"C'è stato un aggiustamento delle posizioni in modo da potersi muovere in qualsiasi direzione, a seconda delle indicazioni che darà Bernanke" spiega Bart Wakabayashi di State Street Global Markets. "Credo che il mercato voglia un messaggio chiaro: (il programma di acquisto asset della Fed) verrà ridotto o no? L'incertezza su questo punto ha causato un eccesso di volatilità, che ha portato qualche investitore a uscire dal mercato".