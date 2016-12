Forex, dollaro ancora debole su yen, euro storna da massimi su dollaro

TOKYO/SIDNEY, 14 giugno (Reuters) - Il dollaro Usa è ancora in calo contro yen in Asia, dopo aver segnato un nuovo minimo di quattro mesi contro il paniere di valute poichè nel rialzo generale dei listini di borsa gli investitori preferiscono l'euro e le valute ad alto rendimento.

Attorno alle ore 8,00 italiane, l'indice del dollaro quota 80,774, non lontano un minimo di 80,500 segnato ieri. E' sulla buona strada per registrare una perdita di circa il 3% in due settimane, il maggior calo in più di un anno.