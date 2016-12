Forex, euro in netto calo su yen, stabile su dollaro dopo Boj

LONDRA, 11 giugno (Reuters) - L'euro resta invariato contro il dollaro all'apertura della piazza statunitense, ma il focus è ancora sullo yen che - con il suo netto rialzo dopo il nulla di fatto della Boj - ha continuato e accelerato il trascinamento al ribasso sia della moneta unica sia del dollaro. La moneta giapponese guadagna circa il 2% sia contro il dollaro sia contro l'euro. Alcuni investitori hanno smontato alcune loro posizioni contro lo yen che aveva avviato dopo l'annuncio dell'aggressivo pacchetto di stimolo in aprile. Il dollaro è sceso fino a 96,47 yen oggi, mentre poco prima della decisione era a 98,65 yen dopo una chiusura ieri a 98,76 yen. I dealer dicono che ora un supporto al dollaro è visto a 95,96 e poi il minimo di venerdì a 94,975 yen. La banca centrale giapponese ha chiuso la riunione mensile sui tassi decidendo di lasciare la politica monetaria invariata dopo il consistente pacchetto di stimolo di aprile, astenendosi dal prendere alcuna nuova misura per calmare la volatilità del mercato dei bond, come invece una parte del mercato si attendeva. Il governatore Kuroda in una conferenza stampa successiva ha detto che prenderà in considerazione tali misure in futuro, facendo riferimento all'estensione della durata delle sue operazionei sul mercato. L'attenzione oggi è anche per l'udienza della Corte costituzionale tedesca, Karlsruhe, che esamina il programma Omt della Bce e il fondo salva-Stati Esm. Il verdetto non è atteso prima delle elezioni di settembre, ma gli operatori sperano di poter cogliere già in questi giorni l'orientamento dei giudici. Qualche sostegno alla moneta unica contro il dollaro è arrivato stamani dalle previsioni del ministro dell'Economia tedesco secondo cui l'economia del Paese si riprenderà nel secondo trimestre. ORE 15,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3258/59 1,3256 DOLLARO/YEN 96,96/98 98,76 EURO/YEN 128,51/55 130,91 EURO/STERLINA 0,8515/16 0,8503 ORO SPOT 1.366,65/7,78 1.386,40/7,40 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia