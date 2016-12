Forex, euro stabile su dlr dopo Pmi maggio in attesa Bce

LONDRA, 5 giugno (Reuters) - L'euro non reagisce alla lettura dell'indice Pmi di maggio e rimane stabile sul dollaro, alla vigilia del consiglio di politica monetaria mensile della Banca centrale europea, che nelle attese degli analisti, dovrebbe optare per una conferma del costo del denaro all'attuale minimo storico dello 0,5%. Nel mese di maggio, l'indice Pmi composito, relativo all'attività del settore privato ed elaborato da Markit tramite un'indagine congiunturale tra i direttori di acquisto, si è portato a 47,7 da 46,9, restando sotto la soglia dei 50 punti che separa la crescita dalla contrazione, ma allentando il ritmo di caduta. Intorno alle 10,20 l'euro scambia a 1,3078 dollari in linea alla chiusura di ieri, in allontanamento dal massimo a un mese segnato lunedì a 1,3108. Il biglietto cede lo 0,3% sullo yen a 99,73 in attesa di una serie di dati sul mercato del lavoro Usa che da oggi a venerdì potrebbero offrire agli investitori indicazioni sulle prossime mosse della Federal Reserve. ORE 10,20 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3078/79 1,3078 DOLLARO/YEN 99,74/75 100,00 EURO/YEN 130,46/51 130,82 EURO/STERLINA 0,8527/30 0,8542 ORO SPOT 1.399,89/1,61 1.399,04/0,76 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia