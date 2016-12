Forex, dollaro lascia minimi e torna sopra 100 yen, euro saldo

LONDRA, 4 giugno (Reuters) - L'euro si mantiene saldo su dollaro e yen, mentre la valuta Usa torna sopra i 100 yen nella mattinata europea, dopo la correzione di ieri in seguito alla deludente lettura dell'Ism manifatturiero Usa. Si risolleva dai minimi da un mese anche l'indice del dollaro contro il paniere di sei valute, che ieri aveva ceduto circa l'1%. La valuta Usa ha ieri toccato il minimo delle quattro settimana a 98,86 yen. Attorno alle 10,50, l'indice del dollaro sale di oltre lo 0,15% a 82,808. Il dato Usa di ieri ha limitato le attese di un'eventuale riduzione dello stimolo monetario da parte della Fed, che aveva costituito un buon supporto alla valuta Usa nelle precedenti sedute. L'indice, nella lettura di maggio, ha segnato il livello più basso dal giugno del 2009, attestandosi a 49,0 dal 50,7 di aprile e a fronte di attese per un dato pari al precedente. ORE 10,50 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3076/77 1,3075 DOLLARO/YEN 100,30/35 99,51 EURO/YEN 131,17/21 130,12 EURO/STERLINA 0,8546/52 0,8534 ORO SPOT 1.405,85/6,96 1.411,10/2,10 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia