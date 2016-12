Forex, euro sale dopo Pmi zona euro, dollaro vacilla contro yen

NEW YORK, 3 giugno (Reuters) - La moneta unica ha registrato un rialzo fino al massimo di seduta di 1,3043 dollari, dopo i dati sul settore manifatturiero della zona euro a maggioche hanno mostrato segni di stabilizzazione, mentre la debolezza dell'azionario penalizza il dollaro contro lo yen. Sia l'euro sia lo yen potrebbero tuttavia indebolirsi contro dollaro nei prossimi mesi se dati come quello sull'occupazione Usa dovessero alimentare l'idea che la Fed riduca il programma di stimolo per 85 miliardi di dollari al mese. L'attività manifatturiera nella zona euro ha rallentato in maggio il ritmo di una contrazione che dura da 22 mesi, mostrando la miglior performance degli ultimi 15 mesi con una buona ripresa della produzione, anche se i prezzi hanno mostrato il livello più basso di oltre tre anni. ORE 15,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2998/99 1,2995 DOLLARO/YEN 100,33/35 100,35 EURO/YEN 130,37/47 130,32 EURO/STERLINA 0,8522/23 0,8557 ORO SPOT 1.394,66/5,55 1.385,59/7,61 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia