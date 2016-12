Forex, dollaro Australia mantiene rialzo dopo dati Cina

Dalla Cina è arrivato il Pmi manifatturiero relativo a maggio curato da Hsbc, che mostra una caduta a 49,2, il dato peggiore dall'ottobre dell'anno scorso e al di sotto della stima flash per 49,6. In contrazione i nuovi ordini e le esportazioni. La lettura finale di aprile si era attestata a 50,4. Il Pmi non manifatturiero ufficiale si è invece attestato 54,3, contro il 54,5 di aprile. Cifre ancora al di sopra della soglia dei 50 che separa la contrazione dall'espansione.