Forex, dlr tocca minimo seduta su yen dopo dati consumi personali

LONDRA, 31 maggio (Reuters) - Il dollaro amplia le perdite sullo yen, toccando il minimo di seduta, e ridotto il rialzo sull'euro dopo la pubblicazione dei dati sui consumi personali Usa di aprile, che hanno segnato il primo declino maggio dell'anno scorso. Intorno alle 14,35 il biglietto verde, che prima della diffusione del dato viaggiava in area 100,45 yen, cede lo 0,4% e passa di mano a 100,29 yen. L'euro, che a ridosso del rilascio dei numeri dei consumi personali scambiava in area 1,2995 , riduce le perdite e scambia a 1,3011 dollari. ORE 14,35 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3003/04 1,3048 DOLLARO/YEN 100,34/35 100,72 EURO/YEN 130,53/59 131,42 EURO/STERLINA 0,8541/45 0,8564 ORO SPOT 1.409,51/0,28 1.413,25/4,25