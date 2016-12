Forex, dlr vicino min 3 sett su euro,riduzione timori allentamento Qe

TOKYO, 31 maggio (Reuters) - Il dollaro è in marginale rialzo sull'euro negli scambi finali sulle piazze asiatiche ma si tiene vicino ai minimi da tre settimane sulla valuta unica, complici una serie di dati peggiori delle attese riguardo l'andamento dell'economia Usa, che hanno ridotto i timori di un allentamento del programma di stimolo monetario da parte della Federal Reserve a breve.

Ieri le nuove richieste di sussidi di disoccupazione settimanali hanno evidenziato un inatteso rialzo, mentre le vendite immobiliari in corso hanno segnato una battuta d'arresto a sorpresa. Rivisto, inoltre, in lieve ribasso, in seconda lettura, il Pil del primo trimestre.