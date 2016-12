Forex, euro debole su dlr sotto 1,31, attesa per meeting Fed e Bce

LONDRA, 30 aprile (Reuters) - Euro fiacco sul dollaro, appesantito dal dato di questa mattina sulle vendite al dettaglio in Germania, calate in marzo per il secondo mese consecutivo. Gli operatori non vedono comunque margini per un significativo deprezzamento del cambio, mentre a Washington si apre la due giorni del comitato di politica monetaria della Fed. L'attesa è decisamente per una conferma dell'attuale impostazione ultra espansiva della banca centrale Usa, che a sua volta dovrebbe mantenere sotto pressione il biglietto verde. Nel corso della mattinata il cambio euro/dollaro si è riportato sotto quota 1,31, dopo aver toccato un picco intraday di 1,3120. D'altra parte giovedì sarà il giorno del vertice mensile della Bce. I dati di ieri sull'inflazione tedesca di aprile, scesa ai minimi da oltre due anni, stanno alimentando le attese di un taglio del costo del denaro nella zona euro già in questo meeting, a sostengo di una ripresa economica tutt'altro che avviata. "I dati sono uno dei fattori per cui alcuni investitori puntano su un atteggiamento leggermente più proattivo da parte della Bce" spiega lo strategist di Cibc World Markets Jeremy Stretch. "Se la Bce dovesse ricorrere ad un taglio del tasso di rifinanziamento giovedì e all'annuncio di misure non standard a sostegno del credito, allora ci potrebbe essere un rimbalzo dell'euro, anche se ogni livello sopra 1,32 è buono per prendere profitto". ORE 10,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3072/75 1,3097 DOLLARO/YEN 97,77/78 99,75 EURO/YEN 127,82/85 128,05 EURO/STERLINA 0,8438/41 0,8447 ORO SPOT 1.473,91/4,68 1.475,79/7,51 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia