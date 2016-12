Forex, euro in lieve rialzo su dlr, flussi in uscita da Giappone

LONDRA, 19 aprile (Reuters) - In lieve apprezzamento l'euro sul dollaro questa mattina, anche se il cambio non si discosta in maniera sostanziale da quota 1,3250, livello attorno a cui è rimasto ancorato lungo tutta la seduta di ieri. A metà mattinata il cambio tratta non lontano dal massimo intraday di 1,3083. Da una parte sull'euro pesano le aspettative di un prossimo taglio dei tassi da parte della Bce, di cui ha parlato esplicitamente due giorni fa anche il presidente della Bundesbank Jens Weidmann. Dall'altra la valuta unica beneficia dei flussi in uscita dagli asset giapponesi, a seguito della nuova stagione monetaria ultra espansiva recentemente inaugurata dalla Bank of Japan. Stamane peraltro lo yen torna a perdere terreno, a seguito delle parole del ministro delle Finanze giapponese Taro Aso. Aso, a Washington per il G20 finanziario, ha affermato che dal Gruppo dei G20 non sono arrivate opposizioni all'attuale linea della Bank of Japan in quanto - ha spiegato - finalizzata a superare la deflazione e non ad una svalutazione competitiva della valuta. Affermazioni che hanno contribuito ad allentare le preoccupazioni degli ultimi giorni sui possibili malumori internazionali destati dalla nuove misure annunciate dalla banca centrale giapponese, che hanno portato la settimana scorsa lo yen ai minimi da quattro anni sul dollaro. "Qualcuno sul mercato si era preoccupato, quindi oggi c'è stata una reazione al fatto che il Giappone non abbia ricevuto critiche", spiega lo strategist di Ubs Beat Siegenthaler. "Ora quello che tutti si aspettano è l'uscita effettiva di grossi flussi dal Giappone. Quando avverrà darà ulteriore sostengo al dollaro sullo yen". ORE 10,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3069/71 1,3050 DOLLARO/YEN 99,18/19 98,13 EURO/YEN 129,62/69 128,11 EURO/STERLINA 0,8511/13 0,8541 ORO SPOT 1.411,66/2,43 1.390,75/1,75 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia