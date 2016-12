Forex, dollaro amplia calo su yen dopo dati vendite al dettaglio Usa

NEW YORK, 12 aprile (Reuters) - Il dollaro amplia il calo sullo yen nelle prime battute sulla piazza Usa, dopo la pubblicazione dei dati che hanno evidenziato un calo a sorpresa delle vendite al dettaglio negli Stati Uniti nel mese di marzo. . Il biglietto verde, che prima che il dato venisse reso noto viaggiava in area 99,35 yen da 99,67 della chiusura, intorno alle 14,40 passa di mano a 99,21 yen, lasciando sul terreno lo 0,5% circa. ORE 14,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3058/60 1,3112 DOLLARO/YEN 99,19/21 99,67 EURO/YEN 129,49/43 130,55 EURO/STERLINA 0,8494/98 0,8514 ORO SPOT 1.533,80/6,36 1.560,74/6,96 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia