Forex, euro in flessione sul dollaro in attesa riunione min. Finanze

LONDRA, 12 aprile (Reuters) - L'euro si muove in calo nei confronti del dollaro sulla piazza londinese, con gli investitori che mostrano cautela in attesa di conoscecere l'esito dell'Ecofin informale di Dublino, dopo che la stampa ha evidenziato un possibile gap finanziario nel programma di salvataggio di Cipro. Intorno alle 10,15 la valuta unica passa di mano a 1,3065 sul dollaro, lasciando sul terreno lo 0,30% rispetto all'ultima chiusura. I ministri finanziari della zona euro si incontreranno a margine della riunione informale Ecofin a Dublino, e il tema del programma finanziario di Cipro è destinato a dominare l'agenda. Reuters e altri organi di stampa hanno visionato nei giorni scorsi documenti che evidenziano come Nicosia potrebbe dover contribuire più del previsto al proprio salvataggio finanziario. Luc Frieden, ministro delle Finanze del Lussemburgo, ha puntualizzato stamane che l'Europa e il Fondo monetario internazionale non intendono aumentare il proprio contributo - che ammonta a 10 miliardi di euro - al salvataggio dell'isola. Sembrano dunque destinati a salire i costi in capo a Nicosia, che, tramite la liquidazione delle banche e altre misure, potrebbe dover contribuire per 13 miliardi, su un programma del valore complessivo di 23 miliardi. ORE 10,18 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3068/70 1,3112 DOLLARO/YEN 99,40/45 99,67 EURO/YEN 129,93/94 130,55 EURO/STERLINA 0,8502/06 0,8514 ORO SPOT 1.557,46/8,41 1.560,74/6,96